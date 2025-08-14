Агент подтвердил, что Доннарумма собирается в Премьер-Лигу

Агент Джанлуиджи Доннаруммы подтвердил, что голкипер французского ПСЖ собирается в Премьер-Лигу.

ПСЖ явно продемонстрировал свою намерения в отношении Доннаруммы, купив Люку Шевалье у "Лилля" и не взяв Джанлуиджи на матч за Суперкубок Европы против "Тоттенхэма".



ПСЖ вынужден продать Доннарумму, потому что тот несколько раз отказался от продления своего истекающего следующим летом контракта, и 26-летний итальянец уже ищет пристанище в Премьер-Лиге.



"На мой взгляд, Премьер-Лига — правильный шаг для Джанлуиджи, и мы работаем над этим".



"С итальянскими клубами у нас ноль переговоров. Мы по-прежнему шокированы тем, как ПСЖ поступил с Джанлуиджи", — цитирует агента Энцо Райолу журналист Фабрицио Романо.



По информации The Telegraph, "Манчестер Сити" уже провел переговоры с Райолой, но приобретение Доннаруммы зависит от того, уйдет ли первый номер "горожан" Эдерсон, которого хочет "Галатасарай". Также Джанлуиджи сватают в "Челси" и "Манчестер Юнайтед".