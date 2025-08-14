Франк гордится "Тоттенхэмом", несмотря на поражение от ПСЖ
Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк заявил, что испытывает гордость за свою команду, несмотря на поражение от французского ПСЖ в матче за Суперкубок Европы.
К 85-й минуте матча в Удине накануне "Тоттенхэм" вел с преимуществом в два гола. Однако затем "шпоры" дважды пропустили и потерпели поражение в серии пенальти.
Несмотря на столь разочаровывающую концовку матча, Франк испытывает воодушевление от показанного "Тоттенхэмом" футбола.
"Думаю, мы сыграли очень хороший матч против одной из лучших команд в мире. Возможно, самой лучшей".
"Мы делали с ними ровно то, что хотели, на протяжении 80 с чем-то минут, до 2:1. Затем игра перевернулась, но я так горжусь командой, игроками, клубом и фанатами".
"Мы показали, что можем быть адаптивными и прагматичными. Это было необходимо против команды вроде ПСЖ. Мы хотели обороняться глубже, но с высоким прессингом. Первый тайм был почти идеален, а стандартные положения были очень опасны".
"Думаю, для отдельно взятого матча мы показали, что можем противостоять любой команде в мире. Я не сомневаюсь насчет этого, и мы можем взять этот позитив с собой", — сообщил Франк TNT Sports.
14.08.2025 09:00
Просмотров: 402
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
К сожалению игроки вышедшие на замену не сумели достойно заменить ушедших. Особенно чувствительным оказался уход с поля Палиньи. А вот у ПСЖ наоборот резервисты вытащили игру.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий