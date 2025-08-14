Гехи, вероятно, останется в "Пэлас"

Защитник Марк Гехи с высокой вероятностью останется в "Кристал Пэлас" на оставшийся год по своему контракту.

В прошлое воскресенье Гехи помог "Пэлас" одержать победу над "Ливерпулем" в матче за Суперкубок Англии, после чего с новой силой вспыхнули слухи о намерении "красных" приобрести капитана "орлов".



По информации Sky Sports, "Ливерпуль" действительно провел переговоры с "Пэлас" насчет приобретения Гехи, однако в данный момент два клуба значительно расходятся в оценке стоимости 25-летнего защитника сборной Англии.



"Пэлас" не готов отпустить Гехи задешево, а "Ливерпуль" не собирается переплачивать за игрока, который следующим летом может стать свободным агентом. Пока ситуация находится в тупике.



Поэтому все идет к тому, что Гехи останется в "Пэлас" на сезон 2025/26. Марка этот сценарий вполне устраивает.