"Ливерпуль" согласовал покупку Леони
"Ливерпуль" полностью согласовал приобретение защитника итальянской "Пармы" Джованни Леони.
По информации журналиста Фабрицио Романо, Леони обойдется "Ливерпулю" примерно в 35 миллионов евро (30.2 млн. фунтов), а также "Парме" будет положена доля от последующей перепродажи игрока "красными".
Уже в четверг Леони прилетит в Англию, чтобы пройти медобследование. 18-летний итальянец уже получил соответствующее разрешение от "Пармы".
"Ливерпуль" даже не рассматривал возможность оставить Леони в "Парме" еще на сезон или отправить его в какой-либо другой клуб на правах аренды. Джованни сразу станет членом команды Арне Слота.
14.08.2025 06:00
Ну посмотрим какие нынче итальянские защитники
Леони и Гехи заверните.
И че там ещё про полузащитника из Пэлас.
