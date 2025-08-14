"Ливерпуль" согласовал покупку Леони

"Ливерпуль" полностью согласовал приобретение защитника итальянской "Пармы" Джованни Леони.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Леони обойдется "Ливерпулю" примерно в 35 миллионов евро (30.2 млн. фунтов), а также "Парме" будет положена доля от последующей перепродажи игрока "красными".



Уже в четверг Леони прилетит в Англию, чтобы пройти медобследование. 18-летний итальянец уже получил соответствующее разрешение от "Пармы".



"Ливерпуль" даже не рассматривал возможность оставить Леони в "Парме" еще на сезон или отправить его в какой-либо другой клуб на правах аренды. Джованни сразу станет членом команды Арне Слота.