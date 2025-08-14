"Тоттенхэм" уступил Суперкубок Европы ПСЖ

"Тоттенхэм" пропустил два гола в концовке матча и затем капитулировал перед ПСЖ в серии пенальти, не сумев завоевать Суперкубок Европы.

В стартовом составе "шпор" оказались летние новички Жоау Палинья и Мохаммед Кудус. Бреннан Джонсон и Доминик Соланке были названы среди запасных.



Несмотря на более чем двукратное преимущество соперника по владению мячом, "Тоттенхэм" чувствовал себя довольно вольготно в начале матча. ПСЖ не только моментов, но даже ударов в створ не имел.



Первый реальный момент был создан на 23-й минуте, когда Ришарлисон нанес удар с дистанции, заставив новичка ПСЖ Люку Шевалье спасать свою команду.



А на 39-й минуте "шпоры" открыли счет. Микки Ван де Вен сыграл на добивании из пределов вратарской площади после того, как Шевалье перевел удар Палиньи в перекладину — 0:1.



Парижане чуть встрепенулись, но в концовке первого тайма едва не пропустили второй гол. Это Ришарлисон пробил в штангу. Правда, уже был зафиксирован офсайд.



Второй тайм начался с того, что Шевалье отразил удар Ришарлисона, но голкипер ПСЖ оказался бессилен, когда спустя минуту Кристиан Ромеро пробил головой — 0:2.



Постепенно ПСЖ несколько пришел в себя и подверг соперника давлению, но "Тоттенхэм" хорошо оборонялся, а забитый Брадли Барколя гол был отменен из-за офсайда.



Натиск парижан все же принес свои плоды. На 85-й минуте вышедший на замену Ли Кан Ин поразил ворота "шпор" аккуратным дальним ударом — 1:2.



ПСЖ продолжил давить, и на четвертой компенсированной минуте себя проявил другой вышедший со скамейки игрок. Это Гонсалу Рамуш головой замкнул навес Усмана Дембеле к границе вратарской — 2:2.



Прозвучал финальный свисток, и команды сразу перешли к исполнению пенальти. В серии 11-метровых "Тоттенхэм" подвели Ван де Вен и Матис Тель, поэтому кубок достался ПСЖ.



Большую часть матча "Тоттенхэм" был очень хорош, однако по ходу второго тайма "шпоры" перестали контратаковать и слишком отошли к своим воротам. ПСЖ перевел игру в серию пенальти, а затем и выиграл футбольную лотерею.



ПСЖ (Франция) — "Тоттенхэм" (Англия) — 2:2 (0:1) победа ПСЖ по пенальти — 4:3



Голы: Ли 85, Рамуш 90 — Ван де Вен 39, Ромеро 48.



Серия пенальти: Соланке (гол) — Витинья (мимо), Бентанкур (гол) — Рамуш (гол), Ван де Вен (голкипер) — Дембеле (гол), Тель (мимо) — Ли (гол), Порро (гол) — Мендеш (гол).



ПСЖ: Шевалье, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери (Ли 68), Витинья, Дуэ (Рамуш 77), Барколя (Мбайе 67), Дембеле, Кварацхелия (Руис 60).



"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Ромеро, Дансо, Ван де Вен, Спенс, Бентанкур, Палинья (Грей 72), Кудус (Тель 79), Сарр (Бергвалл 90), Ришарлисон (Соланке 72).



Предупреждения: Барколя, Пачо, Дембеле — Ришарлисон, Дансо.