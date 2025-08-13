Состоялась жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги, с которого в борьбу за трофей вступают представители Премьер-Лиги.

В сезоне 2025/26 Англия будет представлена в еврокубках сразу девятью командами, которые возьмут старт в Кубке Лиги с третьего раунда.



Остальным 11 командам Премьер-Лиги предстоит начать со второго раунда, матчи которого будут сыграны на неделе, стартующей 25 августа.



Жеребьевка определила, что "Манчестер Юнайтед" предстоит отправиться к "Гримсби" из Лиги Два.



В двух матчах сыграют между собой представители высшего дивизиона: "Борнмут" против "Брентфорда" и "Вулверхэмптон" против "Вест Хэма".



Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги



Гримсби — Манчестер Юнайтед

Фулхэм — Бристоль Сити

Норвич — Саутгемптон

Оксфорд — Брайтон

Рединг — Уимблдон

Борнмут — Брентфорд

Миллуолл — Ковентри

Вулверхэмптон — Вест Хэм

Суонси — Плимут

Бромли — Уикомб

Кардифф — Челтенхэм / Эксетер

Кембридж — Чарльтон

Транмир / Бертон — Линкольн

Аккрингтон — Донкастер

Уиган — Стокпорт

Стоук — Брэдфорд

Бернли — Дерби

Сандерленд — Хаддерсфилд / Лестер

Бирмингем / Шеффилд Юнайтед — Порт Вейл

Престон — Рексем

Барнсли / Флитвуд — Ротерхэм

Болтон / Шеффилд Уэнсдей — Лидс

Эвертон — Мансфилд