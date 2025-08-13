Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги
Состоялась жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги, с которого в борьбу за трофей вступают представители Премьер-Лиги.
В сезоне 2025/26 Англия будет представлена в еврокубках сразу девятью командами, которые возьмут старт в Кубке Лиги с третьего раунда.
Остальным 11 командам Премьер-Лиги предстоит начать со второго раунда, матчи которого будут сыграны на неделе, стартующей 25 августа.
Жеребьевка определила, что "Манчестер Юнайтед" предстоит отправиться к "Гримсби" из Лиги Два.
В двух матчах сыграют между собой представители высшего дивизиона: "Борнмут" против "Брентфорда" и "Вулверхэмптон" против "Вест Хэма".
Гримсби — Манчестер Юнайтед
Фулхэм — Бристоль Сити
Норвич — Саутгемптон
Оксфорд — Брайтон
Рединг — Уимблдон
Борнмут — Брентфорд
Миллуолл — Ковентри
Вулверхэмптон — Вест Хэм
Суонси — Плимут
Бромли — Уикомб
Кардифф — Челтенхэм / Эксетер
Кембридж — Чарльтон
Транмир / Бертон — Линкольн
Аккрингтон — Донкастер
Уиган — Стокпорт
Стоук — Брэдфорд
Бернли — Дерби
Сандерленд — Хаддерсфилд / Лестер
Бирмингем / Шеффилд Юнайтед — Порт Вейл
Престон — Рексем
Барнсли / Флитвуд — Ротерхэм
Болтон / Шеффилд Уэнсдей — Лидс
Эвертон — Мансфилд
13.08.2025 23:00
Просмотров: 407
