"Вилла" хочет вернуть Марко Асенсио

"Астон Вилла" заинтересована в возвращении атакующего полузащитника французского ПСЖ Марко Асенсио.

Именно в "Вилле" Асенсио провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды из ПСЖ. Марко оставил приятное впечатление, забив восемь голов в 21 матче за команду Унаи Эмери.



Вопреки слухам в прессе, "Вилла" пока не вступала в переговоры с ПСЖ насчет Асенсио, однако бирмингемский клуб действительно хочет вернуть 29-летнего испанца, сообщает Sky Sports.



Интерес к Асенсио связан с тем, что сейчас "Вилла" продает Джейкоба Рэмси в "Ньюкасл", а Леон Бэйли может отправиться в "Рому" на правах аренды с обязательством по выкупу.