Джо Гомес возобновил тренировки
Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес вернулся к тренировкам в преддверии матча первого тура Премьер-Лиги против "Борнмута".
Напомним, из-за полученной травмы ахилла Гомес досрочно прервал предсезонное турне "Ливерпуля" по Азии в прошлом месяце.
Джо вернулся домой и проходил реабилитацию на базе "Ливерпуля", пропустив товарищеские матчи против "Милана", "Йокогамы Ф. Маринос", "Атлетика", а также поединок за Суперкубок Англии против "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье.
Однако в среду, после почти трех недель в лазарете, 28-летний англичанин провел легкую тренировку, сообщает The Athletic.
Даже если Гомес не будет готов выйти на поле "Энфилда" против "Борнмута" в пятницу вечером, возвращение Джо снимет некоторое напряжение, потому что прямо сейчас у главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота есть лишь Виргил Ван Дейк и Ибраима Конате из числа центральных защитников.
"Ливерпуль" уже старается решить эту проблему, договариваясь насчет Марка Гехи из "Пэлас" и Джованни Леони из "Пармы".
13.08.2025 21:00
Ждемс. Здоровья Джозефу
