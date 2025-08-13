Джо Гомес возобновил тренировки

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес вернулся к тренировкам в преддверии матча первого тура Премьер-Лиги против "Борнмута".

Напомним, из-за полученной травмы ахилла Гомес досрочно прервал предсезонное турне "Ливерпуля" по Азии в прошлом месяце.



Джо вернулся домой и проходил реабилитацию на базе "Ливерпуля", пропустив товарищеские матчи против "Милана", "Йокогамы Ф. Маринос", "Атлетика", а также поединок за Суперкубок Англии против "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье.



Однако в среду, после почти трех недель в лазарете, 28-летний англичанин провел легкую тренировку, сообщает The Athletic.



Даже если Гомес не будет готов выйти на поле "Энфилда" против "Борнмута" в пятницу вечером, возвращение Джо снимет некоторое напряжение, потому что прямо сейчас у главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота есть лишь Виргил Ван Дейк и Ибраима Конате из числа центральных защитников.



"Ливерпуль" уже старается решить эту проблему, договариваясь насчет Марка Гехи из "Пэлас" и Джованни Леони из "Пармы".