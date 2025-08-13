"Тоттенхэм" готовит предложение по Савиньо

"Тоттенхэм" готовит стартовое предложение о покупке вингера "Манчестер Сити" Савиньо.

Ранее на этой неделе "Сити" отклонил запрос "Тоттенхэма" насчет Савиньо, дав понять, что оценивает своего игрока более чем в 50 миллионов фунтов.



Однако это не останавливает "Тоттенхэм", и Daily Mail ожидает, что "шпоры" предпримут попытку заполучить 21-летнего бразильца, которого "Сити" приобрел у "Труа" за 31 млн. фунтов год назад.



В теории "Сити" допускает расставание с Савиньо, потому что на позиции правого вингера у главного тренера Хосепа Гвардиолы есть Фил Фоден и Оскар Бобб, а также здесь может сыграть новичок Райан Шерки.