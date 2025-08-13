Наставник французского ПСЖ Луис Энрике поведал, что мог возглавить "Тоттенхэм".

Энрике с большим успехом тренирует ПСЖ, в прошлом сезоне впервые в истории клуба с "Парк де Пренс" выиграв Лигу Чемпионов.



Судьба Энрике могла сложиться иначе, потому что в 2023 году у испанского специалиста было на руках предложение от "Тоттенхэма", который сразится с ПСЖ в матче за Суперкубок Европы в среду вечером.



"В течение шести месяцев до моего перехода в Париж у меня имелись некоторые варианты, и "Тоттенхэм" был одним из них", — приводит слова Энрике Evening Standard.