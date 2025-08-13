Аклиуш стал целью для "Сити"

Вингер французского "Монако" Магнес Аклиуш стал целью для "Манчестер Сити" на это трансферное окно.

Неопределенностью с будущим Савиньо и уход Джека Грилиша в аренду в "Эвертон" заставили "Сити" задуматься о приглашении игрока атакующего плана.



"Сити" сохраняет интерес к Родриго из "Реала", однако этот трансфер выглядит сложным и дорогим.



Как сообщает Sky Sport Germany, "Сити" обратил свой взор на Аклиуша как на более доступный вариант, однако на 23-летнего француза алжирского происхождения также претендует "Байер" Эрика Тен Хага.



Аклиуш забил пять голов и отдал 10 результативных передач в прошлом сезоне Лиги 1, где "Монако" занял третье место и квалифицировался в Лигу Чемпионов.