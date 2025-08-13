Анонс матча за Суперкубок Европы

Суперкубок Европы В среду вечером французский ПСЖ и "Тоттенхэм" сразятся в Удине за Суперкубок Европы.

В матче за Суперкубок Европы традиционно встречаются победители Лиги Чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона.

После своей победы в Лиге Чемпионов ПСЖ успел принять участие в клубном Чемпионате Мира, где достиг финала, но с треском проиграл там "Челси".

"Тоттенхэм" с момента триумфа в Лиге Европы успел сменить главного тренера, пригласив Томаса Франка на место уволенного Анге Постекоглу, и затеял перестройку команды.

- Это будет первый официальный матч между ПСЖ и "Тоттенхэмом".

- Это будет только второй раз, когда участие в матче за Суперкубок Европы принимает французская команда. Первым было поражение ПСЖ от "Ювентуса" в 1997 году.

- Это будет первый официальный матч для 51-летнего Франка во главе "Тоттенхэма".

- "Тоттенхэм" становится восьмой английской командой, принимающей участие в матче за Суперкубок Европы. Шесть из семи предыдущих брали верх со своей первой попытки — лишь "Арсенал" проиграл "Милану" в 1995 году.

- В 11 из 12 последних матчей за Суперкубок Европы успех праздновали победители Лиги Чемпионов. Единственным исключением стал "Атлетико", одолевший "Реал" в 2018 году.

Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон едва перенес операцию на крестообразных связках колена и пропустит несколько месяцев. Также в лазарете остаются Раду Дрэгушин, Кота Такаи, Деян Кулусевски, Брайан Хиль и Манор Соломон. Ив Биссума не поехал в Италию по дисциплинарным причинам.

Суперкубок Европы
ПСЖ (Франция) — "Тоттенхэм" (Англия)
Удине. Стадион "Стадио Фриули". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз




Метки анонс матча, ПСЖ, Суперкубок Европы, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2025 17:00

Количество просмотров Просмотров: 253

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. halamadrid94 13.08.2025 17:26 # halamadrid94
    "Что касается Николаса Джексона, то сборная Бразилии сейчас слаба ..."
    © Какой то пиздомозглый псевдоаналитик сосага
    ____________________________________________________________________
    Льется на бестолковку нацистской шерсти без остановки. Уахахахаха

    (ответить)

  2. hachidlo 13.08.2025 17:24 # hachidlo
    13.08.2025 15:50 #
    sausage

    Ленин, Сталин, Брежнев, Путин

    (ответить)

    13.08.2025 15:59 #
    halamadrid94

    До сегодняшнего дня не знал, что Сталин и Ленин были президентами. На фапле так познавательно. Уахахахаха

    (ответить)

    13.08.2025 16:02 #
    sausage

    А про Брежнева знал значит?

    (ответить)
    13.08.2025 16:05 #
    halamadrid94

    Про Брежнева все знают)

    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/116544/?c=1#c8089785

    (ответить)

  3. chelsae88 13.08.2025 17:14 # chelsae88
    - "Тоттенхэм" становится восьмой английской командой, принимающей участие в матче за Суперкубок Европы. Шесть из семи предыдущих брали верх со своей первой попытки — лишь гейклуб аснл проиграл "Милану" в 1995 году.

    Гейклуб и тут умудрился опозорить Англию.

    (ответить)

  4. bladonizhka 13.08.2025 17:09 # bladonizhka
    Пенсы сасут

    (ответить)

  5. vagifspurs 13.08.2025 17:09 # vagifspurs
    Сделаем красиво,

    TO DARE IS TO DO

    (ответить)

  6. narcot 13.08.2025 17:08 # narcot
    кто ещё сегодня не попускал гилфу на сосаге)))



    13.08.2025 17:02 #
    hammersmith

    пенсы сасут
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/116555/?c=1

    (ответить)

  7. standard 13.08.2025 17:06 # standard
    почему не написали, что это 50-ый розыгрыш турнира в истории?

    (ответить)

  8. hammersmith 13.08.2025 17:02 # hammersmith
    пенсы сасут

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: