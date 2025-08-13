Анонс матча за Суперкубок Европы
В среду вечером французский ПСЖ и "Тоттенхэм" сразятся в Удине за Суперкубок Европы.
В матче за Суперкубок Европы традиционно встречаются победители Лиги Чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона.
После своей победы в Лиге Чемпионов ПСЖ успел принять участие в клубном Чемпионате Мира, где достиг финала, но с треском проиграл там "Челси".
"Тоттенхэм" с момента триумфа в Лиге Европы успел сменить главного тренера, пригласив Томаса Франка на место уволенного Анге Постекоглу, и затеял перестройку команды.
- Это будет первый официальный матч между ПСЖ и "Тоттенхэмом".
- Это будет только второй раз, когда участие в матче за Суперкубок Европы принимает французская команда. Первым было поражение ПСЖ от "Ювентуса" в 1997 году.
- Это будет первый официальный матч для 51-летнего Франка во главе "Тоттенхэма".
- "Тоттенхэм" становится восьмой английской командой, принимающей участие в матче за Суперкубок Европы. Шесть из семи предыдущих брали верх со своей первой попытки — лишь "Арсенал" проиграл "Милану" в 1995 году.
- В 11 из 12 последних матчей за Суперкубок Европы успех праздновали победители Лиги Чемпионов. Единственным исключением стал "Атлетико", одолевший "Реал" в 2018 году.
Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон едва перенес операцию на крестообразных связках колена и пропустит несколько месяцев. Также в лазарете остаются Раду Дрэгушин, Кота Такаи, Деян Кулусевски, Брайан Хиль и Манор Соломон. Ив Биссума не поехал в Италию по дисциплинарным причинам.
Суперкубок Европы
ПСЖ (Франция) — "Тоттенхэм" (Англия)
Удине. Стадион "Стадио Фриули". 22:00
