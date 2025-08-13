"Ливерпуль" в 24 часах от покупки Леони

Джованни Леони "Ливерпуль" надеется согласовать приобретение защитника итальянской "Пармы" Джованни Леони в ближайшие 24 часа.

Как сообщает talkSPORT в эксклюзивном материале, "Ливерпуль" очень близок к компромиссу с "Пармой" по сделке стоимостью около 30 миллионов фунтов. Окончательно стороны должны договориться в ближайшие сутки.

Леони произвел впечатление на "Ливерпуль" своей игрой за "Парму" в прошлом сезоне, и ожидается, что 18-летний итальянец сразу вольется в команду Арне Слота, а не будет отправлен в аренду.

Интерес "Ливерпуля" к Леони существует независимо от оцениваемого в 35 млн. фунтов капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи. Чемпионы Премьер-Лиги собираются купить обоих.




Метки Леони, Ливерпуль, Парма

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2025 16:00

Количество просмотров Просмотров: 808

Последние комментарии:




  1. hammersmith 13.08.2025 16:15 # hammersmith
    Новый Сепп Ван Де Берг

    (ответить)

  2. turist 13.08.2025 16:07 # turist
    Вот это шпала, на фоне его Лукаку кажется малышом. Итальянец в ливерпуле, уже проходили)

    (ответить)

