"Ливерпуль" в 24 часах от покупки Леони
"Ливерпуль" надеется согласовать приобретение защитника итальянской "Пармы" Джованни Леони в ближайшие 24 часа.
Как сообщает talkSPORT в эксклюзивном материале, "Ливерпуль" очень близок к компромиссу с "Пармой" по сделке стоимостью около 30 миллионов фунтов. Окончательно стороны должны договориться в ближайшие сутки.
Леони произвел впечатление на "Ливерпуль" своей игрой за "Парму" в прошлом сезоне, и ожидается, что 18-летний итальянец сразу вольется в команду Арне Слота, а не будет отправлен в аренду.
Интерес "Ливерпуля" к Леони существует независимо от оцениваемого в 35 млн. фунтов капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи. Чемпионы Премьер-Лиги собираются купить обоих.
13.08.2025 16:00
Новый Сепп Ван Де Берг
Вот это шпала, на фоне его Лукаку кажется малышом. Итальянец в ливерпуле, уже проходили)
