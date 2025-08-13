"Ливерпуль" в 24 часах от покупки Леони

"Ливерпуль" надеется согласовать приобретение защитника итальянской "Пармы" Джованни Леони в ближайшие 24 часа.

Как сообщает talkSPORT в эксклюзивном материале, "Ливерпуль" очень близок к компромиссу с "Пармой" по сделке стоимостью около 30 миллионов фунтов. Окончательно стороны должны договориться в ближайшие сутки.



Леони произвел впечатление на "Ливерпуль" своей игрой за "Парму" в прошлом сезоне, и ожидается, что 18-летний итальянец сразу вольется в команду Арне Слота, а не будет отправлен в аренду.



Интерес "Ливерпуля" к Леони существует независимо от оцениваемого в 35 млн. фунтов капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи. Чемпионы Премьер-Лиги собираются купить обоих.