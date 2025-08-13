Ромеро — новый капитан "Тоттенхэма"

Защитник Кристиан Ромеро был назван новым капитаном "Тоттенхэма".

Капитанская повязка "Тоттенхэма" стала вакантной после того, как ранее в августе "шпоры" продали Сона Хен Мина в "Лос-Анджелес" за 20 миллионов фунтов.



В преддверии старта нового сезона главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк принял решение доверить повязку Ромеро, который выступает за "шпор" с 2022 года.



Это решение было принято несмотря на то, что в прошлом сезоне 27-летний аргентинец открыто критиковал амбиции "Тоттенхэма", из-за чего впоследствии был вынужден извиняться.



"Я хорошо поговорил с Кути Ромеро, и он будет нашим капитаном. Это очень большая честь для него, и он очень счастлив. Для него важно, что он будет выводить этот замечательный клуб на поле — и не только в матче за Суперкубок Европы, но и на протяжении сезона", — сообщил Франк.