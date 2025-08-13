Калверт-Левин согласился перейти в "Лидс"

Бывший нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин достиг принципиальной договоренности о переходе в "Лидс".

Калверт-Левин является свободным агентом с тех пор, как в конце июня истек его контракт с "Эвертоном", за который он выступал с 2016 года.



Калверт-Левина сватали во многие клубы, включая "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл", однако Sky Sports утверждает, что 28-летний англичанин принял решение продолжить карьеру в вернувшемся в Премьер-Лигу "Лидсе".



В самое ближайшее время Калверт-Левин пройдет в "Лидсе" медобследование, после чего подпишет контракт.



Калверт-Левин забил 71 гол в своих 274 матчах за "Эвертон", однако последние сезоны были омрачены для Доминика травмами. Например, в прошлой кампании нападающий сыграл всего 26 поединков, отличившись три раза.