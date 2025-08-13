"Борнмут" приобрел Диаките

"Борнмут" подтвердил приобретение центрального защитника французского "Лилля" Бафоде Диаките.

Только накануне "Борнут" проводил в ПСЖ Илью Забарного, а уже сегодня "вишенки" обзавелись заменой.



Диаките обошелся "Борнмуту" в 34.6 млн. фунтов, включая 4.3 млн. фунтов в виде бонусов, что делает Бафоде рекордным приобретением в истории клуба с южного побережья Англии.



24-летний француз, который будет выступать за "Борнмут" под 18-м номером, сыграл 107 матчей за "Лилль" после своего перехода из "Тулузы" в 2022 году.



Дебютировать за "Борнмут" Диаките сможет в матче первого тура Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в ближайшую пятницу.