Мерсон: "Ливерпулю" нужнее защитник, чем Исак"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что центральный защитник "Ливерпулю" нужнее, нежели нападающий "Ньюкасла" Александер Исак.

Исак продолжает настаивать на своем трансфере в "Ливерпуль" после того, как "Ньюкасл" отклонил предложение "красных" о покупке Александера в 110 миллионов фунтов плюс бонусы.



Мерсон не согласен со мнением о том, что Исак стал бы гарантией титула Премьер-Лиги для "Ливерпуля". Пол указывает, что другая позиция в команде Арне Слота гораздо больше требует усиления.



"Ходит много разговоров насчет возможного приобретения Исака. Люди говорят, что они легко оформят титул, если подпишут нападающего из "Ньюкасла". Я слышал, многие говорят, что судьба Премьер-Лиги будет решена, если "Ливерпулю" удастся заполучить Исака".



"Лично мне их победа в лиге не кажется такой уж очевидной, с Исаком или без. На месте "Ливерпуля" я бы больше стремился подписать центрального защитника, нежели Исака. Это должно быть приоритетом для Слота, чей выбор в центре обороны сужен до Виргила Ван Дейка, Ибраимы Конате и Джо Гомеса".



"Сравните это с линией атаки, где у Слота достаточно вариантов, даже без Исака. Экитике выглядел очень хорошо против "Кристал Пэлас". Вирц — тоже игрок топ-уровня, и все будут наслаждаться его игрой в этом сезоне. Добавьте к этому Коди Гакпо и Мохамеда Салаха. Так что у них достаточно вариантов там".



"Откуда такое отчаянное желание заполучить Исака, когда очевидно, что им позарез нужен защитник? Приглашение Исака только создаст проблемы, потому что все нападающие не могут играть одновременно".



"Слоту пришлось бы постоянно тасовать состав, чтобы все были счастливы, и это создает проблемы", — сообщил Мерсон Sky Sports.