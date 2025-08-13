"Ньюкасл" обсуждает покупку Джейкоба Рэмси

"Ньюкасл" продвигается в переговорах о приобретении полузащитника "Астон Виллы" Джейкоба Рэмси.

По информации Daily Mail, во вторник вечером "Ньюкасл" и "Вилла" обсуждали компенсацию за Рэмси в районе 40 миллионов фунтов, и теперь "сороки" собираются сделать официальное предложение.



Сам Рэмси, которым также интересовался "Вест Хэм", открыт к переходу в "Ньюкаслу", чей главный тренер Эдди Хау является его давним поклонником.



"Вилла" в свою очередь благодаря продаже Рэмси сможет поправить ситуацию с соблюдением финансового фейр-плей, потому что Джейкоб является собственным воспитанником, и все деньги с его продажи будут учтены как чистая прибыль.



Приглашение 24-летнего англичанина, сыгравшего 45 матчей за "Виллу" в прошлом сезоне, позволит "Ньюкаслу" восполнить потерю Шона Лонгстаффа, проданного в "Лидс".