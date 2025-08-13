"Ливерпуль", МЮ, "Сити" и "Реал" следят за Уортоном

"Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Реал" следят за полузащитником "Кристал Пэлас" Адамом Уортоном.

В минувший уикенд Уортон помог "Пэлас" одолеть "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии, а в прошлом сезоне завоевал с "орлами" Кубок Англии.



"Пэлас" исключает продажу Уортона этим летом, учитывая риск лишиться Марка Гехи и Эберечи Эзе, однако очевидно, что со столь стремительным прогрессом 21-летний англичанин не задержится на "Селхерст Парк".



По информации Daily Mail, представители "Реала" регулярно просматривают Уортона, который также является желанной целью для трех грандов Премьер-Лиги.