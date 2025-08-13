"Сити" начал переговоры по Родриго

Родриго "Манчестер Сити" обозначил свой интерес к вингеру испанского "Реала" Родриго.

"Сити" едва проводил Джека Грилиша в аренду в "Эвертон", вдобавок все еще может попрощаться с Савиньо, которого хочет "Тоттенхэм".

Поэтому "Сити" задумался о приглашении Родриго, большим фанатом которого является главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

По информации Sky Sport Germany, "Сити" уже обозначил свой интерес к Родриго и провел предварительные переговоры насчет покупки 24-летнего бразильца.

Источник отмечает, что ситуация остается открытой, и Родриго пока не принял окончательное решение насчет ухода из "Реала", несмотря на дефицит игровых минут.




Дата 13.08.2025 09:00

