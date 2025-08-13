"Галатасарай" начал переговоры по Эдерсону

Турецкий "Галатасарай" начал переговоры о приобретении голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона.

По информации журналист Фабрицио Романо, "Галатасарай" избрал Эдерсона своей целью номер один по укреплению последнего рубежа.



"Галатасарай" установил прямой контакт с "Сити", дав старт переговоров и с игроком, и с его клубом.



В свете интереса "Галатасарая" к Эдерсону "Сити" серьезно задумался о приглашении Джанлуиджи Доннаруммы, которого ПСЖ стремится продать в это трансферное окно.



Добавим, ранее этим летом Эдерсона также сватали в Саудовскую Аравию, но 31-летний бразилец заявил, что его будущее связано с "Сити".