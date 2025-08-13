"Ньюкасл" приобрел Малика Тиава

"Ньюкасл" подтвердил приобретение центрального защитника итальянского "Милана" Малика Тиава.

Тиав заключил с "Ньюкаслом" долгосрочный контракт и стал третьим новичком команды Эдди Хау этим летом после голкипера Аарона Рамсдейла и вингера Энтони Эланги.



Sky Sports оценивает трансфер Тиава, который будет выступать за "Ньюкасл" под 12-м номером, в 34.3 млн. фунтов, включая 4.3 млн. фунтов в виде бонусов.



23-летний немец с сенегало-финскими корнями переходит в "Ньюкасл" после трех сезонов в "Милане", в течение которых он сыграл 85 матчей.



"Я испытываю реальный восторг насчет перехода в этот огромный клуб. Мне не терпится приступить к тренировкам и познакомиться со своими новыми партнерами по команде и всем персоналом".



"Босс показал мне свое видение и то, что хочет сделать со мной и с клубом, и это очень волнительно".



"Думаю, "Ньюкасл" говорит сам за себя. Это отличный клуб, большой клуб со страстными фанатами, и мне не терпится их увидеть на "Сент-Джеймс Парк", — сообщил Тиав.