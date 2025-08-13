Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" интересуется Дайо Упамекано. "Ливерпуль" не продаст Ибраиму Конате. "Астон Вилла" хочет вернуть Марко Асенсио. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Манчестер Сити" начал переговоры с ПСЖ о покупке голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Согласование условий личного контракта не будет проблемой. (RMC Sport)



"Рома" сделала запрос насчет вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо. (Daily Mail)



"Юнайтед" задумывается о приобретении защитника "Баварии" Дайо Упамекано. (The Sun)



"Ливерпуль" не собирается продавать защитника Ибраиму Конате, чей контракт истекает следующим летом. (Daily Mail)



Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт оказался не по карману "Вест Хэму". (The Guardian)



"Челси" не будет вступать в борьбу с "Ливерпулем" за защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи. (The Sun)



Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку заинтересован в возвращении в "РБ Лейпциг". (Sky Sport Germany)



Защитник Александр Зинченко планирует провести сезон 2025/26 в "Арсенале". (The Athletic)



Вингер Леандро Троссард находится среди игроков, которых "Арсенал" может продать для приобретения вингера "Пэлас" Эберечи Эзе. (Daily Mirror)



"Саутгемптон" отклонил предложение "Вест Хэма" в 30 миллионов фунтов о покупке полузащитника Матеуша Фернандеша, оценив 21-летнего португальца в 50-60 млн. фунтов. (The Athletic)



"Астон Вилла" надеется вернуть полузащитника ПСЖ Марко Асенсио, который провел в Бирмингеме вторую половину прошлого сезона на правах аренды. (The Telegraph)



"Борнмут" согласовал приобретение нападающего "Байера" Амина Адли. (Foot Mercato)



"Байер" проявил интерес к вингеру "Брайтона" Факундо Буонанотте, которого "чайки" оценивают в 39 млн. фунтов. (Kicker)



Дортмундская "Боруссия" отказалась от покупке нападающего "Вулверхэмптона" Фабиу Силвы. (TEAMtalk)



Другое



Матчи первого тура Премьер-Лиги будет предварять минута молчания в память о погибшем нападающем "Ливерпуля" Диогу Жоте. (The Independent)



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета стал амбассадором компании Under Armour, производящей спортивную одежду. (Daily Mail)



Экс-защитник "Уигана" Ронни Стам был приговорен к семи годам тюрьмы за контрабанду наркотиков в размере более двух тонн. (talkSPORT)



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд приехал на тренировку на своем новом автомобиле — пикап Shelby Super Snake F-150 за 200,000 фунтов. (The Sun)



Бывший нападающий сборной Англии Энди Кэрролл бросил свою девушку, потому что та ему надоела. (The Sun)