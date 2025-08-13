"Ньюкасл" отправил Влаходимоса в "Севилью"

"Ньюкасл" отправил своего голкипера Одиссеаса Влаходимоса в аренду в испанскую "Севилью".

"Ньюкасл" только прошлым летом приобрел Влаходимоса у "Ноттингем Форест" за внушительные 20 миллионов фунтов, однако с тех пор Одиссеас сыграл только один матч за "сорок", да и тот оказался выходом на замену против "Уимблдона" в Кубке Лиги.



Тот странный трансфер Влаходимоса во многом был обусловлен проблемами "Ньюкасла" с соблюдением финансового фейр-плей. В противоположном направлении отправился полузащитник Эллиотт Андерсон, и так два клуба помогли друг другу не нарушить правила.



И хотя недавно "Ньюкасл" попрощался с Мартином Дубравкой, а также упустил Джеймса Траффорда, клуб с "Сен-Джеймс Парк" счел возможным отправить 31-летнего голкипера сборной Греции в "Севилью".