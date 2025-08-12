Альдерете стал 11-м приобретением "Сандерленда"

"Сандерленд" объявил о приобретении защитника испанского "Хетафе" Омара Альдерете.

Если верить Sky Sports, трансфер Альдерете, заключившего четырехлетний контракт с "Сандерлендом", оценивается в 10.4 млн. фунтов.



28-летний игрок сборной Парагвая стал уже 11-м летним приобретением "черных котов", которые готовятся к своему первому сезону в Премьер-Лиге после возвращению на элитный уровень.



Альдерете начинал свою карьеру в Южной Америке, в 2019 году перебравшись в Европу, где он успел поиграть за "Базель", "Герту", "Валенсию" и "Хетафе".