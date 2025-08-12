"Тоттенхэм" не взял Биссума на матч за Суперкубок Европы

Полузащитник Ив Биссума был отстранен "Тоттенхэмом" от участия в матче за Суперкубок Европы против французского ПСЖ по дисциплинарным соображениям.

Биссума не оказалось среди 22 игроков, которых главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк увез с собой в Удине на матч против ПСЖ в среду вечером.



28-летний малиец, которого настойчиво связывают с уходом из "Тоттенхэма" в это трансферное окно, остался в Лондоне за свои регулярные опоздания.



"Биссума здесь нет по дисциплинарным причинам. Он несколько раз опаздывал, последний раз — слишком много".



"Мы должны любить своих игроков и быть требовательными, но также должны быть последствия. Это и есть последствие, и мы уладим это, когда вернемся домой, а пока оставим оставим это в стороне", — цитирует Франка BBC.