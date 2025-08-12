Доннарумма может перейти в "Сити"

Голкипер французского ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма может перейти в "Манчестер Сити" — при одном условии.

ПСЖ не стал брать Доннарумму на матч за Суперкубок Европы против "Тоттенхэма" и теперь рассматривает своим первым номером Люку Шевалье, приглашенного из "Лилля".



ПСЖ собирается продать Доннарумму этим летом, потому что от контракта 26-летнего игрока сборной Италии остается только один год.



Ранее Доннарумму связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед" и "Челси", однако talkSPORT утверждает, что побороться за Джанлуиджи может и "Сити".



Доннарумма станет целью для "Сити", только если нынешний первый номер "горожан" Эдерсон покинет клуб этим летом.



Эдерсон является основным голкипером "Сити" с 2017 года, но уже некоторое время будущее 31-летнего бразильца выглядит туманно.



Эдерсона сватаю как в Саудовскую Аравию, так и в "Галатасарай".



Добавим, этим летом "Сити" уже усилил последний рубеж, выкупив обратно у "Бернли" Джеймса Траффорда за 27 миллионов фунтов.