"Ливерпуль" договорился с Гехи
"Ливерпуль" согласовал условия личного контракта с капитаном "Кристал Пэлас" Марком Гехи.
От контракта Гехи остается один год, и президент "Пэлас" Стив Пэриш уже подтвердил намерение своего клуба продать ведущего защитника этим летом.
По информации журналист Фабрицио Романо, "Ливерпуль" уже достиг договоренности с самим Гехи и сейчас общается с "Пэлас" насчет размера компенсации.
Учитывая контрактную ситуацию Гехи, 25-летний игрок сборной Англии может обойтись "Ливерпулю" примерно в 35 миллионов фунтов.
Sky Sports добавляет, что "Ливерпуль" готов купить и Гехи, и 18-летнего защитника "Пармы" Джованни Леони, который оценивается в 26 млн. фунтов плюс бонусы.
12.08.2025 20:00
Последние комментарии:
Хохол,хули ты на русском языке пишешь? Пиши на своём собачьем,дегенерат с ссаной тряпкой))))
(ответить)
Ждемс!
(ответить)
Кого бы не купили лысому дауну, он похерит любой талант своей "тактикой"
(ответить)
Ну, нормально.
На бумаге - обойма бешеная, а что по факту получится будем смотреть в течение сезона.
(ответить)
Ну, нормально.
На бумаге - обойма бешеная, а что по факту получится будем смотреть в течение сезона.
(ответить)
