"Ливерпуль" договорился с Гехи

Марк Гехи "Ливерпуль" согласовал условия личного контракта с капитаном "Кристал Пэлас" Марком Гехи.

От контракта Гехи остается один год, и президент "Пэлас" Стив Пэриш уже подтвердил намерение своего клуба продать ведущего защитника этим летом.

По информации журналист Фабрицио Романо, "Ливерпуль" уже достиг договоренности с самим Гехи и сейчас общается с "Пэлас" насчет размера компенсации.

Учитывая контрактную ситуацию Гехи, 25-летний игрок сборной Англии может обойтись "Ливерпулю" примерно в 35 миллионов фунтов.

Sky Sports добавляет, что "Ливерпуль" готов купить и Гехи, и 18-летнего защитника "Пармы" Джованни Леони, который оценивается в 26 млн. фунтов плюс бонусы.




Метки Гехи, Кристал Пэлас, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2025 20:00

Последние комментарии:




  1. manche5ter 12.08.2025 21:27 # manche5ter
    Хохол,хули ты на русском языке пишешь? Пиши на своём собачьем,дегенерат с ссаной тряпкой))))

    (ответить)

  2. xxa 12.08.2025 21:21 # xxa
    Ждемс!

    (ответить)

  3. dexter 12.08.2025 20:17 # dexter
    Кого бы не купили лысому дауну, он похерит любой талант своей "тактикой"

    (ответить)

  4. bmw-e34 12.08.2025 20:03 # bmw-e34
    Ну, нормально.
    На бумаге - обойма бешеная, а что по факту получится будем смотреть в течение сезона.

    (ответить)

