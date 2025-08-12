"Ливерпуль" договорился с Гехи

"Ливерпуль" согласовал условия личного контракта с капитаном "Кристал Пэлас" Марком Гехи.

От контракта Гехи остается один год, и президент "Пэлас" Стив Пэриш уже подтвердил намерение своего клуба продать ведущего защитника этим летом.



По информации журналист Фабрицио Романо, "Ливерпуль" уже достиг договоренности с самим Гехи и сейчас общается с "Пэлас" насчет размера компенсации.



Учитывая контрактную ситуацию Гехи, 25-летний игрок сборной Англии может обойтись "Ливерпулю" примерно в 35 миллионов фунтов.



Sky Sports добавляет, что "Ливерпуль" готов купить и Гехи, и 18-летнего защитника "Пармы" Джованни Леони, который оценивается в 26 млн. фунтов плюс бонусы.