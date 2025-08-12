Грилиш сменил "Сити" на "Эвертон"

Джек Грилиш "Эвертон" подтвердил переход вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша на правах аренды, рассчитанной на сезон 2025/26.

Грилиш неудачно провел два последних сезона, и этим летом "Сити" предоставил Джеку возможность уйти, не став брать экс-капитана "Астон Виллы" на клубный Чемпионат Мира.

С новым пристанищем Грилиш определился только за считанные дни до старта нового сезона, согласившись присоединиться к команде Дэвида Мойеса.

29-летний англичанин взял в "Эвертоне" 18-й номер, под которым за "ирисок" выступали Уэйн Руни и Пол Гаскойн.

"Как только я поговорил с тренером, я понял, что хочу перейти только сюда. Фанаты "Эвертона" завалили меня сообщениями в социальных сетях, и это еще одна причина, почему я выбрал "Эвертон", — сообщил Грилиш.

По слухам, "Эвертон" также получил опцию выкупа Грилиша в конце сезона за 50 миллионов фунтов.




  1. standard 12.08.2025 19:12 # standard
    По слухам, "Эвертон" также получил опцию выкупа Грилиша в конце сезона за 50 миллионов фунтов.

    От такого можно со смеху со стула упасть. у него котракт с сити до 2027 года. в конце сезона ему будет 30 лет. получается 50 млн за 30 летнего игрока с годом по контракту, при этом он пьянь и сднил в последние сезоны капитально. плюс у него зарплата в сити не маленькая.

