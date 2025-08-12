Грилиш сменил "Сити" на "Эвертон"

"Эвертон" подтвердил переход вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша на правах аренды, рассчитанной на сезон 2025/26.

Грилиш неудачно провел два последних сезона, и этим летом "Сити" предоставил Джеку возможность уйти, не став брать экс-капитана "Астон Виллы" на клубный Чемпионат Мира.



С новым пристанищем Грилиш определился только за считанные дни до старта нового сезона, согласившись присоединиться к команде Дэвида Мойеса.



29-летний англичанин взял в "Эвертоне" 18-й номер, под которым за "ирисок" выступали Уэйн Руни и Пол Гаскойн.



"Как только я поговорил с тренером, я понял, что хочу перейти только сюда. Фанаты "Эвертона" завалили меня сообщениями в социальных сетях, и это еще одна причина, почему я выбрал "Эвертон", — сообщил Грилиш.



По слухам, "Эвертон" также получил опцию выкупа Грилиша в конце сезона за 50 миллионов фунтов.