"Кристал Пэлас" обрушился с критикой на УЕФА

"Кристал Пэлас" обрушился с критикой на решение отстранить клуб от участия в Лиге Европы.

Накануне Спортивный арбитражный суд огласил свой вердикт по поданной "Пэлас" апелляции насчет решения УЕФА исключить "орлов" из Лиги Европы.



Решение УЕФА осталось в силе, поэтому "Пэлас" был понижен до Лиги Конференций, а вакантное место в Лиге Европы отошло "Ноттингем Форест".



В опубликованном сегодня заявлении "Пэлас" прямо называет это решение "несправедливым" и сетует на "предопределенный исход" своего дела.



"Мультиклубные структуры прячутся за ширмой "слепого траста", тогда как клубы вроде нашего, которые совершенно не имеют связи с другим клубом, не допускаются к участию в том же соревновании".



"Несправедливость усугубляется тем, что определенным клубам, которые, судя по всему, имеют неофициальные отношения друг с другом, разрешается участвовать и даже играть друг против друга", — говорится в заявлении "Пэлас".



Добавим, "Пэлас" был наказан за связь с французским "Лионом" через бизнесмена Джона Текстора, хотя тот недавно продал свою долю акций в лондонском клубе.