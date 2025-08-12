"Сити" не продаст Савиньо
"Манчестер Сити" не заинтересован в продаже вингера Савиньо в "Тоттенхэм".
На днях появилась информация, что "Тоттенхэм" вступил в переговоры с "Сити" насчет Савиньо, который лишь год назад был куплен "горожанами" у "Труа".
Однако The Athletic утверждает, что "Сити" не хочет продавать Савиньо, сыгравшего 48 матчей в прошлом сезоне, и "считает эту тему закрытой".
Даже если 21-летний бразилец останется, "Сити" все равно может обзавестись новым вингером, поскольку Джек Грилиш направляется в аренду в "Эвертон".
Источник сообщает, что главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола является большим поклонником Родриго из "Реала" и был бы счастлив поработать с соотечественником Савиньо.
12.08.2025 17:00
