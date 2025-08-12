ПСЖ приобрел Забарного у "Борнмута"

Французский ПСЖ завершил приобретение защитника "Борнмута" Ильи Забарного.

Пройдя медобследование, Забарный подписал с ПСЖ контракт до 2030 года и получил "шестерку" в качестве игрового номера.



"Борнмут" не хотел терять Забарного после того, как ранее этим летом лишился Дина Хейсена и Милоша Керкеза, однако сам Илья настоял на этот трансфере, который позволил ему стать первым в истории украинским игроком ПСЖ.



По информации Sky Sports, 22-летний защитник обошелся ПСЖ в 66 миллионов евро (59.9 млн. фунтов), включая 3 млн. евро в виде бонусов (2.6 млн. фунтов)



Забарный выступал за "Борнмут" после своего перехода из киевского "Динамо" в январе 2023, в течение этого времени сыграв 86 матчей.



Ожидается, что на место Забарного "вишенки" курят Бафоди Диаките из "Лилля" за 40 млн. евро (34.5 млн. фунтов).