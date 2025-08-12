ПСЖ приобрел Забарного у "Борнмута"

Илья Забарный Французский ПСЖ завершил приобретение защитника "Борнмута" Ильи Забарного.

Пройдя медобследование, Забарный подписал с ПСЖ контракт до 2030 года и получил "шестерку" в качестве игрового номера.

"Борнмут" не хотел терять Забарного после того, как ранее этим летом лишился Дина Хейсена и Милоша Керкеза, однако сам Илья настоял на этот трансфере, который позволил ему стать первым в истории украинским игроком ПСЖ.

По информации Sky Sports, 22-летний защитник обошелся ПСЖ в 66 миллионов евро (59.9 млн. фунтов), включая 3 млн. евро в виде бонусов (2.6 млн. фунтов)

Забарный выступал за "Борнмут" после своего перехода из киевского "Динамо" в январе 2023, в течение этого времени сыграв 86 матчей.

Ожидается, что на место Забарного "вишенки" курят Бафоди Диаките из "Лилля" за 40 млн. евро (34.5 млн. фунтов).




Метки Борнмут, Забарный, ПСЖ, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2025 15:00

