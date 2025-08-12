Шешко: "Ибрагимович — мой идол"

Нападающий Беньямин Шешко рассказал, кто из бывших игроков "Манчестер Юнайтед" является его кумиром.

На прошлой неделе "Юнайтед" подтвердил приобретение Шешко у "РБ Лейпциг" за почти 74 миллиона фунтов, включая бонусы.



22-летний Шешко выделяется своим ростом и физической силой, поэтому сравнение со Златаном Ибрагимовичем напрашивается само собой.



В свое время Ибрагимович провел два сезона в "Юнайтед", забив 29 голов в 53 матчах, однако Шешко уточняет, что правильно говорить лишь о сходстве их игровых стилей, а не черт характера.



"Он был моим примером для подражания с детства. Я следил за ним, я видел каждое видео на ютубе, что только мог найти, потому что он был просто удивительным игроком для меня".



"У нас не одинаковый, скажем так, характер. Но мне нравится смотреть за ним, за тем, как он играет и как он наслаждается футболом, потому что именно так ты и получаешь полное удовольствие. Если ты наслаждаешься футболом, то все работает. И я думаю, это самое важное".



"Наверное, это одна из вещей, почему я так сильно его люблю. Понимаете, что я имею ввиду? Поэтому, возможно, однажды я встречусь с ним, это было бы замечательно. Он — мой идол".



"Конечно, я стараюсь заимствовать некоторые вещи у него. Особенно мне нравится сходство в плане ударов по высоко летящему мячу и ударов на силу", — сообщил Шешко официальному веб-сайту "Юнайтед".