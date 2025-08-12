Моуриньо хочет забрать Зинченко в "Фенербахче"
Турецкий "Фенербахче" проявил интерес к Александру Зинченко после того, как "Арсенал" понизил цену за украинского защитника.
Стремительный прогресс Майлса Льюис-Скелли в прошлом сезоне превратил Зинченко в глубокого резервиста в "Арсенале". Также нельзя забывать, что Александр уже вступил в заключительный год по своему контракту.
Поэтому "Арсенал" открыт к продаже Зинченко в это трансферное окно, и недавно лондонский клуб понизил цену за 28-летнего украинца до 13 миллионов фунтов.
Как сообщает Sky Sports со ссылкой на источники в Турции, главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо лично распорядился, чтобы его клуб попытался приобрести Зинченко.
