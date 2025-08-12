"Ливерпуль" обдумывает покупку Леони

"Ливерпуль" всерьез раздумывает над приобретением центрального защитника итальянской "Пармы" Джованни Леони.

Ранее этим летом "Ливерпуль" продал в "Байер" Джарелла Куансу. В то же время Виргилу Ван Дейку уже 34 года, а контрактная ситуация Ибраимы Конате до сих пор не улажена.



Поэтому "Ливерпуль" хочет пригласить новичка в центр обороны в остатке летнего трансферного окна, и целью номер один "красных" остается капитан "Кристал Пэлас" Марк Гехи.



Однако "Ливерпуль" не готов переплачивать за Гехи, чей контракт истекает следующим летом, и если заполучить Марка не удастся, чемпионы Премьер-Лиги готовы обратиться к варианту с Леони, сообщает Sky Sport Germany.



В свои 18 лет Леони уже утвердился в первой команде "Пармы", и гранды Серии А мечтают заполучить Джованни, однако "Ливерпуль" не сидит сложа руки, ведя подготовительную работу для трансфера.