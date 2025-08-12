"Тоттенхэм" возобновил переговоры по Эзе
"Тоттенхэм" возобновил переговоры о приобретении вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.
На днях стало известно, что "Тоттенхэм" вступил в переговоры с "Манчестер Сити" о приобретении вингера Савиньо.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, параллельно "Тоттенхэм" работает над транфером Эзе, который в минувшее воскресенье отпраздновал с "Пэлас" победу над "Ливерпулем" в матче за Суперкубок Англии.
Ранее этим летом Эзе связывали с переходом в "Арсенал", в академии которого он занимался подростком, однако Романо утверждает, что вариант с "Тоттенхэмом" тоже интересует Эберечи.
"Тоттенхэм" активизировал поиски усиления для атакующей линии после того, как Сон Хен Мин ушел в "Лос-Анджелес", а Джеймс Мэддисон получил тяжелую травму колена.
