"Тоттенхэм" возобновил переговоры по Эзе

"Тоттенхэм" возобновил переговоры о приобретении вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.

На днях стало известно, что "Тоттенхэм" вступил в переговоры с "Манчестер Сити" о приобретении вингера Савиньо.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, параллельно "Тоттенхэм" работает над транфером Эзе, который в минувшее воскресенье отпраздновал с "Пэлас" победу над "Ливерпулем" в матче за Суперкубок Англии.



Ранее этим летом Эзе связывали с переходом в "Арсенал", в академии которого он занимался подростком, однако Романо утверждает, что вариант с "Тоттенхэмом" тоже интересует Эберечи.



"Тоттенхэм" активизировал поиски усиления для атакующей линии после того, как Сон Хен Мин ушел в "Лос-Анджелес", а Джеймс Мэддисон получил тяжелую травму колена.