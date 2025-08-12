"Вест Хэм" готовит предложение по Матеушу Фернандешу

"Вест Хэм" готовит стартовое предложение о покупке полузащитника "Саутгемптона" Матеуша Фернандеша.

Главный тренер "Вест Хэма" Грэм Поттер надеется подписать сразу двух полузащитников этим летом, желая добавить центру поля энергии и созидательности.



Как сообщает The Guardian, "молотобойцы" следят за Фернандешем более года, задумываясь о покупке Матеуша еще прошлым летом.



Несмотря на провальный для "Саутгемптона" прошлый сезон, в "Вест Хэме" остались довольны своими наблюдениями за игрой Фернандеша, сделав 21-летнего португальца своей целью номер один среди полузащитников.



"Вест Хэм" оптимистичен насчет заключения сделки, несмотря на интерес к Фернандешу со стороны других клубов.



Ожидается, что "Саутгемптон" выручит за Фернандеша около 30 миллионов фунтов — вдвое больше той суммы, за которую Матеуш был куплен у "Спортинга" прошлым летом.