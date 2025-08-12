МЮ активизируется в переговорах по Балеба

"Манчестер Юнайтед" планирует активизироваться в переговорах насчет приобретения полузащитника Карлоса Балеба.

Купив нападающего Беньямина Шешко, теперь "Юнайтед" сосредоточен на избавлении от ненужных игроков, но главный тренер Рубен Аморим все еще надеется в остатке трансферного окна заполучить голкипера и полузащитника оборонительного плана.



Целью номер один среди опорников для "Юнайтед" является Балеба, и журналист Фабрицио Романо утверждает, что "красные дьяволы" планируют провести новый раунд переговоров по Карлосу в ближайшие дни.



Трансфер Балеба выглядит очень сложным и дорогим, но в "Юнайтед" уверены, что 21-летний камерунец заинтересован в переходе к "дьяволам", а согласование условий личного контракта является формальностью.



По слухам, "Брайтон" оценивает Балеба в 100 миллионов фунтов, и в теории "Юнайтед" сможет себе это позволит, если найден покупателей на изгоев вроде Алехандро Гарначо, Джейдона Санчо и Антони.