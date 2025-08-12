Светская хроника за вторник

"Челси" сделал предложение по Ибраиме Конате. "Манчестер Юнайтед" не удалось купить Карлоса Балеба. Криштиану Роналду женится. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Нападающий Александер Исак подумает о том, чтобы вернуться к выступлениям за "Ньюкасл" или даже заключить новый контракт, если "Ливерпуль" прямо скажет ему, что трансфер этим летом невозможен. (Givemesport)



"Челси" предложил 43 миллиона фунтов за защитника "Ливерпуля" Ибраиму Конате. (Defensa Central)



Голкипер Джанлуиджи Доннарумма, которого сватают в "Манчестер Юнайтед" и "Челси", покинет ПСЖ с вероятностью в 100 процентов этим летом. (Fabrizio Romano)



"Милан", "Интер", "Рома", "Ювентус" и "Наполи" заинтересованы в нападающем "Юнайтед" Расмусе Хейлунде. (i Paper)



"Брайтон" отклонил предложение "Юнайтед" о покупке полузащитника Карлоса Балеба. Это предложение состояло из Тоби Колльера и суммы денег. (Evening Standard)



"Челси" договаривается с "Юнайтед" насчет компенсации за Алехандро Гарначо, который уже согласовал с "красными дьяволами" условия контракта. (Fabrizio Romano)



"Манчестер Сити" решил составить конкуренцию "Челси" в борьбе за атакующего полузащитника "РБ Лейпциг" Хави Симонса. (Sacha Tavolieri)



Полузащитник Илкай Гюндоган планирует остаться в "Сити", несмотря на интерес со стороны "Галатасарая". (Football Insider)



"Тоттенхэму" придется выложить больше упомянутых в прессе 43 млн. фунтов, чтобы заполучить вингера "Сити" Савиньо. (Sky Sports)



"Брентфорд" и "Ньюкасл" ведут переговоры по нападающему "Ренна" Арно Калимуэндо, и пока "пчелы" опережают "сорок". (L'Equipe)



"Эвертон" проявил интерес к вингеру "Лестера" Абдулу Фатаву как к альтернативе Тайлеру Диблингу из "Саутгемптона". (Sky Sports)



Другое



Бывший нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио станет экспертом TNT Sports в новом сезоне. (talkSPORT)



После проведенного опроса фанаты "Юнайтед" отложили запланированную на первый тур Премьер-Лиги акцию протеста против совладельца клуба сэра Джима Рэтклиффа. (Sky Sports)



Вингер "Юнайтед" Алехандро Гарначо был замечен с вейпом в процессе нанесения новой татуировки. (Daily Mail)



Легенде "Ливерпуля" Джону Барнсу грозит банкротство. (The Telegraph)



Игроки Премьер-Лиги скоро будут получать зарплату криптовалютой. (Daily Star)



Бывший нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду решил жениться в возрасте 40 лет. (Daily Mirror)



Футболиста бразильского "Метрополитано" удалили за то, что он пописал в бутылку во время матча. (talkSPORT)