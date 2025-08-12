"Ньюкасл" задумывается о покупке Эль-Ханнуса

"Ньюкасл" задумывается о приобретении полузащитника "Лестера" Билаля Эль-Ханнуса.

"Лестер" только прошлым летом приобрел Эль-Ханнуса у "Генка" за 19.5 млн. фунтов, однако усилий Билаля оказалось недостаточно, чтобы "лисы" удержались в Премьер-Лиге.



По информации The Telegraph, в контракте Эль-Ханнуса есть связанный с вылетом пункт о выкупе за сумму свыше 30 миллионов фунтов, однако воспользоваться им можно не позднее этой недели.



В данный момент "Ньюкасл" решает, будет ли покупать 21-летнего игрока сборной Марокко, которым прежде интересовался "Лидс".



Добавим, Эль-Ханнус забил два гола и отдал три результативные передачи в 32 матчах Премьер-Лиги прошлого сезона. Билаль уже успел сыграть за "Лестер" в первом туре Чемпионшипа, отметившись "ассистами" на Янника Вестергора и Ваута Фаса.