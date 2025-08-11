"Фулхэм" сделал рекордное предложение по Кевину
"Фулхэм" сделал рекордное для своего клуба предложение о покупке вингера донецкого "Шахтера" Кевина.
По информации Evening Standard, это предложение превышает те 34 миллиона фунтов, за которые "Фулхэм" приобрел Эмиля Смит-Роу у "Арсенала" прошлым летом.
Однако ожидается, что в ответ последует отказ, потому что "Шахтер" оценивает Кевина ближе к 50 млн. евро (43.3 млн.фунтов).
"Фулхэма" рассматривает Кевина, забившего девять голов и отдавшего четыре результативные передачи, для усиления левого края атаки команды Марку Силвы.
Ранее "Фулхэм" пытался вернуть Риса Нелсона, которого арендовал у "Арсенала" в прошлом сезоне, но теперь переключил свое внимание на 22-летнего бразильца.
Кевин выступает за "Шахтер" после своего перехода из "Палмейраса" в январе 2024, отметившись голами против "Баварии" и "Бреста" в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов.
