"Монако" очень заинтересован в Триппьере

Французский "Монако" очень заинтересован в приобретении защитника "Ньюкасла" Кирана Триппьера.

Триппьер выступает за "Ньюкасл" после своего перехода из "Атлетико" в 2022 году. Киран сыграл 123 матча за "сорок", включая 25 в прошлом сезоне Премьер-Лиги.



Однако от контракта Триппьера остается один год, и в последнее время 34-летний англичанин все чаще проигрывает конкуренцию Тино Ливраменто справа в обороне.



Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау не хочет терять Триппьера и считает, что опыт Кирана помог бы команде в Лиге Чемпионов.



Как отмечает Sky Sports, в "Монако" Триппьер смог бы воссоединиться со своим бывшим партнером по "Тоттенхэму" Эрику Дайеру.