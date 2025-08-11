ПСЖ не берет Доннарумму на матч за Суперкубок Европы

Джанлуиджи Доннарумма Французский ПСЖ решил не включать голкипера Джанлуиджи Доннарумму в заявку на матч за Суперкубок Европы против "Тоттенхэма".

Доннарумма защищает ворота ПСЖ с 2021 года, однако Джанлуиджи навлек на себя гнев боссов клуба с "Парк де Пренс", отклонив несколько предложений о новом контракте.

ПСЖ уже пригласил на роль первого номера Люку Шевалье из "Лилля" и теперь собирается продать Доннарумму, от действующего контракта которого остается один год.

И чтобы продемонстрировать свои намерения, ПСЖ решил не брать Доннарумму в Удине на матч против "Тоттенхэма" в ближайшую среду.

Теперь ПСЖ находится в ожидании предложений других клубов по Доннарумме, а журналист Фабрицио Романо называет Премьер-Лигу наиболее вероятным направлением для 26-летнего итальянца.

Если верить RMC Sport, "Челси" и "Манчестер Юнайтед" уже сделали свои запросы насчет Доннаруммы, а вот "Арсеналу", "Манчестер Сити", "Ливерпулю" и "Реалу" Джанлуиджи не интересен.




11.08.2025 21:00

Последние комментарии:




  1. moroy13 11.08.2025 21:35 # moroy13
    Вариант 1: Греть лавку один год и получать бабос нервируя арабов.
    Вариант 2: Арабы выплачивают остаток по контракту (за год) и он уходит свободным агентом.
    Остальное ерунда, типа мы шлем тебя нафиг, но еще на тебе заработаем)) свободным агентом можно больше срубить бабла, если ты конечно не Хойлунд

    (ответить)

  2. standard 11.08.2025 21:24 # standard
    хз как и на каких условиях ему договариваться с челси. с одной стороны челси подписывает игроков на низкую зарплату (кто не согласен, как санчо, идет нахуй), что не в интересах донноруммы. плюс контракты подписываются долгосрочные 7-8 лет, что не оставляет маневра для 26 летнего донноруммы для опрокидывания клуба (как он это делал с миланом и сейчас делает с псж), так как в 34 года ему уже ни кто не даст дорогой контракт. но с другой стороны челси нужен хороший вратарь, коим доннарумма является. с санчесом далеко не уедешь, как бы там не пиздел мареска, что им доволен.

    (ответить)

