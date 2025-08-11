ПСЖ не берет Доннарумму на матч за Суперкубок Европы

Французский ПСЖ решил не включать голкипера Джанлуиджи Доннарумму в заявку на матч за Суперкубок Европы против "Тоттенхэма".

Доннарумма защищает ворота ПСЖ с 2021 года, однако Джанлуиджи навлек на себя гнев боссов клуба с "Парк де Пренс", отклонив несколько предложений о новом контракте.



ПСЖ уже пригласил на роль первого номера Люку Шевалье из "Лилля" и теперь собирается продать Доннарумму, от действующего контракта которого остается один год.



И чтобы продемонстрировать свои намерения, ПСЖ решил не брать Доннарумму в Удине на матч против "Тоттенхэма" в ближайшую среду.



Теперь ПСЖ находится в ожидании предложений других клубов по Доннарумме, а журналист Фабрицио Романо называет Премьер-Лигу наиболее вероятным направлением для 26-летнего итальянца.



Если верить RMC Sport, "Челси" и "Манчестер Юнайтед" уже сделали свои запросы насчет Доннаруммы, а вот "Арсеналу", "Манчестер Сити", "Ливерпулю" и "Реалу" Джанлуиджи не интересен.