ПСЖ не берет Доннарумму на матч за Суперкубок Европы
Французский ПСЖ решил не включать голкипера Джанлуиджи Доннарумму в заявку на матч за Суперкубок Европы против "Тоттенхэма".
Доннарумма защищает ворота ПСЖ с 2021 года, однако Джанлуиджи навлек на себя гнев боссов клуба с "Парк де Пренс", отклонив несколько предложений о новом контракте.
ПСЖ уже пригласил на роль первого номера Люку Шевалье из "Лилля" и теперь собирается продать Доннарумму, от действующего контракта которого остается один год.
И чтобы продемонстрировать свои намерения, ПСЖ решил не брать Доннарумму в Удине на матч против "Тоттенхэма" в ближайшую среду.
Теперь ПСЖ находится в ожидании предложений других клубов по Доннарумме, а журналист Фабрицио Романо называет Премьер-Лигу наиболее вероятным направлением для 26-летнего итальянца.
Если верить RMC Sport, "Челси" и "Манчестер Юнайтед" уже сделали свои запросы насчет Доннаруммы, а вот "Арсеналу", "Манчестер Сити", "Ливерпулю" и "Реалу" Джанлуиджи не интересен.
11.08.2025 21:00
Просмотров: 737
Последние комментарии:
Вариант 1: Греть лавку один год и получать бабос нервируя арабов.
Вариант 2: Арабы выплачивают остаток по контракту (за год) и он уходит свободным агентом.
Остальное ерунда, типа мы шлем тебя нафиг, но еще на тебе заработаем)) свободным агентом можно больше срубить бабла, если ты конечно не Хойлунд

хз как и на каких условиях ему договариваться с челси. с одной стороны челси подписывает игроков на низкую зарплату (кто не согласен, как санчо, идет нахуй), что не в интересах донноруммы. плюс контракты подписываются долгосрочные 7-8 лет, что не оставляет маневра для 26 летнего донноруммы для опрокидывания клуба (как он это делал с миланом и сейчас делает с псж), так как в 34 года ему уже ни кто не даст дорогой контракт. но с другой стороны челси нужен хороший вратарь, коим доннарумма является. с санчесом далеко не уедешь, как бы там не пиздел мареска, что им доволен.

