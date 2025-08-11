"Сити" интересуется Родриго

Родриго "Манчестер Сити" проявил интерес к вингеру испанского "Реала" Родриго.

В данный момент "Сити" готовится к расставанию с Джеком Грилишем, аренду которого согласовал "Эвертон", а также обсуждает продажи Джеймса Макати в "Ноттингем Форест" и Савиньо в "Тоттенхэм".

Эти трансферы освобождают место в команде Хосепа Гвардиолы для приглашения атакующего игрока, и Daily Mail утверждает, что Родриго является одним из рассматриваемых "Сити" вариантов.

Родриго, которого ранее сватали в "Арсенал" и "Ливерпуль", с высокой вероятностью покинет "Реал" этим летом из-за дефицитах игровых минут.

"Реал" готов отпустить 24-летнего бразильца, но хочет около 100 миллионов евро (86 млн. фунтов) в качестве компенсации.




Метки Манчестер Сити, Реал, Родриго

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 302




