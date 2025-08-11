"Эвертон" согласовал аренду Грилиша
"Эвертон" согласовал переход вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша на правах аренды.
Как сообщает Sky Sports, "Эвертон" возьмет 29-летнего Грилиша в аренду на сезон 2025/26, а также получит опцию выкупа за 50 миллионов фунтов.
Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес является большим поклонником Грилиша, и сам Джек уже дал свое согласие на переход в мерсисайдский клуб и теперь направляется на медобседование.
С помощью перехода в "Эвертон" Грилиш надеется обрести регулярную игровую практику в преддверии Чемпионата Мира следующим летом.
Прежде Грилиша сватали в "Тоттенхэм" и клубы из Европы и Саудовской Аравии, но ради своей карьеры в сборной Англии Джек предпочел остаться в Премьер-Лиге.
Добавим, главный тренер англичан Томас Тухель еще не вызывал Грилиша в сборную с момента, как в январе приступил к работе.
