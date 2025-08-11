"Эвертон" согласовал аренду Грилиша

Джек Грилиш "Эвертон" согласовал переход вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша на правах аренды.

Как сообщает Sky Sports, "Эвертон" возьмет 29-летнего Грилиша в аренду на сезон 2025/26, а также получит опцию выкупа за 50 миллионов фунтов.

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес является большим поклонником Грилиша, и сам Джек уже дал свое согласие на переход в мерсисайдский клуб и теперь направляется на медобседование.

С помощью перехода в "Эвертон" Грилиш надеется обрести регулярную игровую практику в преддверии Чемпионата Мира следующим летом.

Прежде Грилиша сватали в "Тоттенхэм" и клубы из Европы и Саудовской Аравии, но ради своей карьеры в сборной Англии Джек предпочел остаться в Премьер-Лиге.

Добавим, главный тренер англичан Томас Тухель еще не вызывал Грилиша в сборную с момента, как в январе приступил к работе.




Метки Грилиш, Манчестер Сити, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2025 18:00

Количество просмотров Просмотров: 417

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. empry 11.08.2025 19:18 # empry
    Какие 50 млн выкупа? С его личкой красная цена ему 20 млн.

    (ответить)

  2. sausage 11.08.2025 18:15 # sausage
    Да ччё толку-то? Не нужен он Тухелю в сборной, хоть с практикой, хоть без. Превратился в бесполезное полено, зарабатывающее фолы.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: