"Эвертон" согласовал аренду Грилиша

"Эвертон" согласовал переход вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша на правах аренды.

Как сообщает Sky Sports, "Эвертон" возьмет 29-летнего Грилиша в аренду на сезон 2025/26, а также получит опцию выкупа за 50 миллионов фунтов.



Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес является большим поклонником Грилиша, и сам Джек уже дал свое согласие на переход в мерсисайдский клуб и теперь направляется на медобседование.



С помощью перехода в "Эвертон" Грилиш надеется обрести регулярную игровую практику в преддверии Чемпионата Мира следующим летом.



Прежде Грилиша сватали в "Тоттенхэм" и клубы из Европы и Саудовской Аравии, но ради своей карьеры в сборной Англии Джек предпочел остаться в Премьер-Лиге.



Добавим, главный тренер англичан Томас Тухель еще не вызывал Грилиша в сборную с момента, как в январе приступил к работе.