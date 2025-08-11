ПСЖ согласовал покупку Забарного за 57.1 млн. фунтов

Французский ПСЖ достиг договоренности с "Борнмутом" о приобретении центрального защитника Ильи Забарного.

По информации Sky Sports, сам Забарный согласовал с ПСЖ условия пятилетнего контракта и в данный момент уже находится в Париже.



"Борнмут" гарантированно получит за 22-летнего игрока сборной Украины 63 миллиона евро (54.5 млн. фунтов). Еще 2.6 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.



Забарный станет третьей крупной потерей команды Андони Ираолы этим летом после своих партнеров по обороне в лице Дина Хейсена и Милоша Керкеза, проданных в "Реал" за 50 млн. фунтов и "Ливерпуль" за 40 млн. фунтов, соответственно.



При этом два года назад "Борнмут" приобрел Забарного у киевского "Динамо" за 24 млн. фунтов.