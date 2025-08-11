Пардью раскритиковал поведение Исака

Бывший наставник "Ньюкасла" Алан Пардью раскритиковал нападающего Александера Исака за стремление уйти из клуба.

25-летний Исак не сыграл ни минуты за "Ньюкасл" в этот предсезонный период. Александер не поехал в предсезонное турне по Азии, а когда команда вернулась, был отстранен от тренировок в общей группе.



Исак отчаянно стремится перейти в "Ливерпуль", который уже сделал одно предложение о его покупке, однако Пардью не думает, что "Ньюкасл" отпустит взбунтовавшегося игрока.



"Мне кажется, что трансфер невозможен, потому что сейчас "Ньюкасл" уперся, и я думаю, они злятся".



"Будь я в руководстве "Ньюкасла", я бы поступил так же. Я бы уперся, чтобы цена стала реально безумной".



"Проблема в том, что он повел себя так плохо. Хуже и быть не могло".



"Его агенты и советники сказали ему, что после службы этому замечательному клубу он должен настоять на своем уходе, и он делает действительно плохие вещи. Он шантажирует клуб в своем стремлении уйти", — сообщил Пардью talkSPORT.