Силва разочарован пассивностью "Фулхэма" на трансферном рынке

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва выразил разочарование пассивностью своего клуба на трансферном рынке этим летом.

До старта нового сезона Премьер-Лиги остаются считанные дни, а "Фулхэм" в это окно лишь подписал 34-летнего Бенжамена Леконта на роль запасного голкипера.



Силва признается, что для него это стало неожиданностью. Марку надеется наверстать упущенное на этой неделе.



"Надеемся, мы сможем укрепить состав на трех-четырех позициях до первого матча, нам это необходимо".



"На некоторых позициях нам действительно не хватает игроков, и мы должны их добавить до закрытия трансферного окна. Да, это не то, что мы ожидали. Мы не ожидали, что не не получим хотя бы одного, двух или трех игроков до начала сезона".



"Мы ожидали гораздо большей активности от себя в плане приглашения игроков. К сожалению, их здесь нет. В случае травм станет только хуже", — цитирует Силву Evening Standard.