Сильвестр против того, чтобы МЮ отпускал Хейлунда

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Микаэль Сильвестр выступил против того, чтобы "красные дьяволы" избавлялись от нападающего Расмуса Хейлунда.

В прошлом сезоне Хейлунд забил 10 голов, включая лишь четыре в Премьер-Лиге, и после приобретения Беньямина Шешко "Юнайтед" готов избавиться от Расмуса.



"Юнайтед" уже договаривается о переходе Хейлунда в "Милан" на правах аренды, однако Сильвестр, выступавший за "дьяволов" с 1999 по 2008 год, предпочел бы сохранить 22-летнего датчанина.



"Маркус Рэшфорд ушел, и у них осталось не так много нападающих. Джошуа Зиркзее — нападающий другого плана, он не совершает эти рывки за спину защитников".



"Он является другого плана игроком для определенных матчей, определенных соперников. Вам нужна конкуренция, нужно мастерство, поэтому я бы не спешил отправлять Хейлунда в аренду поле прихода Шешко. Абсолютно нет", — цитирует Сильвестра Daily Mirror.