"Сити" может выручить 43.3 млн. фунтов за Савиньо

"Манчестер Сити" может выручить 43.3 млн. фунтов с продажи вингера Савиньо в "Тоттенхэм".

Минувшей ночью журналист Фабрицио Романо первым сообщил, что "Тоттенхэм" ведет переговоры с "Сити" о покупке Савиньо, которого главный тренер "шпор" Томас Франк считает идеальным игроком для своего стиля футбола.



"Сити" не хочет отпускать Савиньо, однако главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола никогда не удерживает игроков против их воли, а 21-летний бразилец открыт к переходу в лондонский клуб.



По информации The Athletic, "Сити" может заработать на продаже Савиньо 43.3 млн. фунтов — примерно на 10 млн. фунтов больше той суммы, за которую игрок был куплен у "Труа" год назад.



В прошлом сезоне Савиньо сыграл 48 матчей за "Сити" во всех соревнованиях, забив три гола.