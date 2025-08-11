"Сити" может выручить 43.3 млн. фунтов за Савиньо

Савиньо "Манчестер Сити" может выручить 43.3 млн. фунтов с продажи вингера Савиньо в "Тоттенхэм".

Минувшей ночью журналист Фабрицио Романо первым сообщил, что "Тоттенхэм" ведет переговоры с "Сити" о покупке Савиньо, которого главный тренер "шпор" Томас Франк считает идеальным игроком для своего стиля футбола.

"Сити" не хочет отпускать Савиньо, однако главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола никогда не удерживает игроков против их воли, а 21-летний бразилец открыт к переходу в лондонский клуб.

По информации The Athletic, "Сити" может заработать на продаже Савиньо 43.3 млн. фунтов — примерно на 10 млн. фунтов больше той суммы, за которую игрок был куплен у "Труа" год назад.

В прошлом сезоне Савиньо сыграл 48 матчей за "Сити" во всех соревнованиях, забив три гола.




Метки Манчестер Сити, Савиньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2025 12:00

Количество просмотров Просмотров: 624

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. high-malvern 11.08.2025 12:40 # high-malvern
    Для Сити он стоил 25 млн. Но в европейском футболе прижился, а значит 50 млн. должен стоить. Уж точно не хуже Мадуэке

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: